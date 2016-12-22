МОК опубликовал правила поведения на Олимпиаде для российских спортсменов

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал правила поведения для спортсменов и членов делегации России на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

МОК подчеркнул, что все российские спортсмены обязаны уважать решение исполкома организации от 5 декабря 2017 года об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР). В правилах указано, что спортсменам рекомендуется воздерживаться от публичной демонстрации национальной символики. Спортсмены должны появляться только в утвержденной форме с логотипами МОК. В публичных заявлениях и соцсетях им разрешено называть себя только членами сборной «Олимпийских атлетов России». Запрещено использование национального флага, герба, символики Олимпийского комитета России.

Ранее 26 января двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов обратился в МОК с просьбой объяснить причину недопуска на Олимпиаду. До него письмо с аналогичным требованием написал шорт-трекист Виктор Ан.

Накануне Олимпийский комитет России опубликовал список из 169 россиян, допущенных к участию в Играх. В него не попали Устюгов, Ан и другие спортсмены, претендующие на медали.

В декабре МОК дисквалифицировал российскую делегацию на Олимпиаду. Спортсменам, не замеченным в допинговых скандалах, разрешено участвовать в Играх под нейтральным флагом.

Олимпиада пройдет с 9 по 25 февраля.



