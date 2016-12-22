Экс-главу Татфондбанка перевели под домашний арест

Суд в Казани изменил меру пресечения экс-главе обанкротившегося Татфондбанка Роберту Мусину с заключения под стражу на домашний арест. Об этом РБК сообщил адвокат Мусина Алексей Клюкин.



«Суд изменил меру пресечения в отношении Роберта Мусина с заключения под стражу на домашний арест на срок до 6 марта 2018 года», — сказал защитник.

Ранее о смягчении меры пресечения ходатайствовало следствие, объяснив это тем, что Мусин полностью признал свою вину по четырем эпизодам по ст. 201 УК России (злоупотребление полномочиями), сумма ущерба по ним составила 24,6 млрд руб.

Мусин был взят под стражу 3 марта 2017 года по подозрению в хищении средств ЦБ в сумме 3,1 млрд руб. Позднее в уголовном деле появился целый ряд новых эпизодов, общая сумма ущерба увеличилась до 50 млрд руб. Экс-глава Татфондбанка обвиняется по ст. 159 ч. 4 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ст. 201 ч. 2 (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), ст. 174.1 ч. 4 (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).





