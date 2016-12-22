Лыжник Устюгов обратился в МОК с просьбой объяснить недопуск на Олимпиаду

​Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов обратился в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой объяснить причину его недопуска на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом ​президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила ТАСС.

«[Обращение] направили», — сказала Вяльбе.

Ранее с аналогичным письмом в МОК обратился российский шорт-трекист Виктор Ан. Спортсмен пояснил, что изучил критерии, которыми руководствовалась комиссия МОК, выдававшая разрешения на участие в Олимпиаде. «Ответственно заявляю, что по своей вине ни по одному из этих критериев я не мог оказаться в списке недопущенных до Олимпийских игр», — написал Ан.

Ранее Олимпийский комитет России (ОКР) опубликовал список из 169 спортсменов, которых комиссия МОК допустила на Игры. Среди них не оказалось многих известных спортсменов.

В декабре 2017 года Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что к участию в Олимпиаде будут допущены «чистые» российские спортсмены под олимпийским флагом. Игры 2018 года пройдут с 9 по 25 февраля.





