МЧС предупредило об обледенении судов в районе пропажи судна «Восток»

В заливе Петра Великого, недалеко от района, где пропал траулер «Восток», 25–26 января сохранятся условия для «очень быстрого оледенения судов», говорится в экстренном предупреждении управления МЧС по Приморскому краю.

«В заливе Петра Великого ночью и утром 26 января в районе Поворотный — Золотой, в 11440 и 11450 квадратах, ожидается быстрое оледенение судов», — сообщает ведомство.

В связи со сложившимися метеоусловиями возможно ​«возникновение аварийных и чрезвычайных ситуаций на судах, в том числе с угрозой нефтеразливов». Это обусловлено «быстрым оледенением судов, сильным ветром 19–24 м/c, на мысах до 30 м/c, волнением моря 2,5–4,5 балла».

Рыболовецкое судно «Восток» пропало в Японском море у берегов Приморского края утром 25 января. На его борту находятся 21 человек. К спасательной операции привлечен самолет Бе-200, к предполагаемому месту бедствия отправились сторожевой пограничный катер и спасательный буксир. К месту исчезновения «Востока» уже подошел теплоход «Диомид». Его экипаж нашел швартовую бухту, оранжевый буй и бытовой мусор с «Востока». Судно FESCO нашло на воде спасательные жилеты.