В Саратовской области задержали подозреваемых в нападении на полицейского

Сотрудники МВД при поддержке бойцов Росгвардии задержали четверых человек, подозреваемых в вооруженном нападении на сотрудника полиции. Об этом говорится в сообщении на сайте ГУ МВД России по Саратовской области.
В настоящий момент оперативники разыскивают остальных подозреваемых в нападении. Накануне вечером в Саратовской области во время проведения оперативных мероприятий неизвестные с оружием напали на сотрудника полиции и нанесли ему телесные повреждения. После этого они скрылись с места происшествия на автомобиле. Полицейский получил неопасное для жизни ранение, медики оказали ему первую помощь на месте.
В подмосковном Лыткарино 20 января нетрезвый водитель открыл огонь из травматического пистолета по сотруднику полиции. Сотрудник ДПС проезжал на служебном автомобиле и заметил съехавшую в кювет машину. На переднем сидении находился пьяный мужчина, который попытался выстрелить сотруднику ДПС в голову, однако промахнулся. Полицейский смог выбить оружие из рук мужчины. После этого нападавший был задержан, против него завели уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).