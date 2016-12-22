В Подмосковье пьяный водитель попытался выстрелить полицейскому в голову

В подмосковном Лыткарино полицейский задержал пьяного водителя, машина которого съехала в кювет. Уже в салоне патрульного автомобиля мужчина попытался выстрелить сотруднику правоохранительных органов в голову.

Фото: Никита Попов / РБК

В подмосковном Лыткарино пьяный водитель стрелял в голову сотрудника полиции из травматического пистолета, говорится в сообщении на сайте управления следственного комитета России по Московской области.

Как сообщают в ведомстве, сотрудник ДПС, проезжая на служебном автомобиле, увидел съехавшую в кювет машину. На переднем сидении сотрудник полиции обнаружил пьяного мужчину.

Полицейский сопроводил водителя в свой служебный автомобиль. В салоне водитель попытался выстрелить в голову сотруднику полиции, но не попал. Полицейский смог выбить оружие из рук нападавшего.

Мужчину задержали. Управление СК по Московской области возбудило уголовное дело по ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).