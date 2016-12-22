В Саратовской области при вооруженном нападении пострадал полицейский

Во время проведения оперативных мероприятий в Саратовской области двое неизвестных напали с оружием на сотрудника полиции. Об этом говорится в сообщении на сайте ГУ МВД России по Саратовской области.

В результате нападения полицейский получил ранения, не опасные для жизни. Медики оказали ему необходимую помощь. После нападения неизвестные скрылись на автомобиле. Сотрудники МВД уже установили личность одного из подозреваемых и машину, на которой они передвигались. Сейчас ведутся поиски нападавших.

В дагестанском Каспийске 15 января сотрудники СОБР ликвидировали мужчину, который открыл огонь по оперативникам из пистолета. Об этом сообщал источник РБК в ФСБ.

По данным источника РБК в территориальном отделе полиции, нападавшим был Алексей (Али) Омаев 1972 года рождения. Он подозревался в пособничестве членам незаконных вооруженных формирований и вербовке сторонников «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация).

По факту вооруженного нападения на сотрудников МВД было возбуждено уголовное дело по ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов), ч. 1 ст. 222 (незаконный оборот оружия) и ч. 1 ст. 222.1 (незаконное изготовление оружия).



