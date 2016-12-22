Facebook удалила «Лабораторию Касперского» из списка предлагаемого софта

Социальная сеть Facebook в 2017 году удалила российскую «Лабораторию Касперского» из списка антивирусных программ, которые предлагаются пользователям. Об этом говорится в письменных заявлениях компании, представленных комитету по разведке сената США, сообщает Reuters.

«В октябре 2017 года мы удалили антивирусное программное обеспечение Касперского из списка продуктов, которые мы предоставляем пользователям», — указывается в показаниях Facebook от 8 января. Заявления были опубликованы 25 января. В Facebook также заверили, что находятся в процессе отказа от использования компанией другого продукта «Лаборатории Касперского», не уточнив, о чем конкретно идет речь.

В сентябре 2017 года Министерство внутренней безопасности США опубликовало распоряжение, согласно которому всем американским госучреждениям необходимо в течение трех месяцев отказаться от использования продуктов «Лаборатории Касперского». В министерстве отметили, что считают продукцию российской компании опасной для безопасности США. В ведомстве считают, что софт может быть использован российскими спецслужбами для доступа к правительственным документам.

В «Лаборатории Касперского» назвали необоснованными обвинения США и заявили, что готовы доказать свою невиновность. Вместе с тем гендиректора компании Евгения Касперского вызвали в американский конгресс для дачи показаний по делу о продуктах лаборатории.