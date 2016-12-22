«Касперский» потребовал приостановить запрет на свои программы в США

Российский производитель антивирусов «Лаборатория Касперского» потребовал приостановить запрет Министерства внутренней безопасности США на использование продуктов компании в американских госорганах. Об этом говорится в исковом заявлении компании.
Компания направила соответствующее ходатайство о предварительной судебной приостановке действия этого решения.
Американское министерство не дало компании возможности выразить свою позицию в рамках предусмотренных законом процедур и опровергнуть высказывавшиеся против нее ложные обвинения. В IT-компании напомнили, что министерство не представило доказательства нарушений со стороны «Касперского».
В сентябре МВД США обязало все государственные учреждения перестать использовать антивирусы этой компании. Оно объяснило это тем, что продукция «Касперского» угрожает безопасности страны и может быть использована властями России для доступа к правительственным документам США. Российская компания имела право опротестовать заявление американского министерства.
Ограничить на законодательном уровне использование продуктов «Касперского» предложил в июне комитет по вооруженным силам сената США. 12 июля Белый дом исключил эту IT-компанию из списка поставщиков программного обеспечения, продукцию которой разрешалось использовать американским госструктурам.
В середине декабря агентство Reuters сообщило, что президент США Дональд Трамп, подписав новый оборонный бюджет страны, на законодательном уровне запретил использовать продукцию «Лаборатории Касперского» в американских госорганах. Запрет распространяется на военные и на гражданские федеральные ведомства.