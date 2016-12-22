«Касперский» потребовал приостановить запрет на свои программы в США

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В Таиланде арестовали россиянина и украинку за торговлю наркотиками

СК опубликовал видео из подвергшейся нападению школы в Улан-Удэ

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