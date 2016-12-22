Трамп заявил о готовности признать 1,8 млн мигрантов гражданами США

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что готов подписать план о предоставлении 1,8 млн нелегальным мигрантам гражданства США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

По его словам, это решение — «своего рода предел для президента». Ожидается, что план будет обсуждаться в сенате в начале февраля. В обмен на принятие плана Белый дом намерен потребовать от конгресса учредить «целевой фонд» на $25 млрд для строительства стены на южной границе с Мексикой. Также должна быть усилена безопасность на всех границах США, ограничена финансовая помощь для семей иммигрантов и отменена визовая лотерея для приезжающих из определенных стран.

Трамп 12 января на совещании по программе защиты детей незаконных мигрантов в США [Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA] назвал ряд стран, откуда в Америку приезжают мигранты, «вонючими дырами». Присутствовавшие на встрече посчитали, что Трамп говорил о мигрантах из Гаити, Сальвадора и нескольких африканских стран.

Член палаты представителей конгресса Эл Грин заявил, что поднимет вопрос об импичменте Трампа после его «расистской риторики» в адрес мигрантов. Сам американский президент отверг обвинения Грина, заявив, что он «наименьший расист из всех, у кого когда-либо брали интервью». Он добавил, что «готов, способен и будет» продлевать программу DACA. Президент добавил, что желает видеть в США «мигрантов отовсюду».

Программу запустила в 2012 году администрация бывшего президента США Барака Обамы. Положения DACA позволяют детям незаконных мигрантов избежать депортации и трудоустроиться в США.