Эрдоган прибыл на границу с Сирией для инспекции турецких военных

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в южную провинцию Хатай на границе с Сирией, чтобы проинспектировать военнослужащих, участвующих в операции «Оливковая ветвь». Об этом сообщает газета ​Hurriyet.

«Эрдоган напомнил солдатам о том, что они выполняют важную задачу. Затем президент дал подробную информацию о ходе операции, устроив видеоконференцию с Генштабом, командованием сухопутных войск и военно-воздушных сил», — сказано в сообщении.

Накануне, 24 января, Эрдоган рассказал о планах расширить военную операцию: целью Анкары станет не только Африн, контролируемый курдами из сирийской партии «Демократический союз» (PYD) ​, но и Манбидж — еще один курдский анклав на севере Сирии. По словам Эрдогана, Турция намерена пойти на этот шаг, чтобы «обезопасить свои границы от террористов» и переселить в зачищенные регионы беженцев.

25 января представитель курдских сил рассказал РБК, что курды района Манбидж на севере Сирии стянули войска к линии соприкосновения с протурецкой умеренной оппозицией. «Наши силы приведены в повышенную боевую готовность для отражения любой агрессии со стороны Турции и ее союзников», — пояснял представитель военного совета города Манбидж Шарфан Дарвиш.