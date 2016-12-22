Эрдоган объяснил расширение военной операции Турции за пределы Африна

Анкара не ограничится военной операцией в Африне и будет зачищать от террористов, которыми считает и курдов, всю свою южную границу. Эрдоган планирует переселить туда сирийских беженцев, которых Турция принимала в последние годы

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Президент Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о планах расширить военную операцию в Сирии, сообщает агентство Anadolu. По его словам, Турция намерена пойти на этот шаг, чтобы обезопасить свои границы от террористов и переселить в зачищенные регионы беженцев.

О том, что турецкая армия начнет боевые действия против курдских сил в Сирии, Эрдоган объявил 13 января. Тогда же он заявил, что ее целью станет не только Африн, контролируемый курдами из сирийской партии «Демократический союз» (PYD)​, но и Манбидж — еще один курдский анклав на севере Сирии. Анкара считает «Демократический союз» (PYD) союзником Рабочей партии Курдистана и признает обе партии террористическими.

​«Мы начнем с Манбиджа, чтобы покончить с этими играми вдоль наших границ, и будем продолжать это делать до тех пор, пока регион не будет полностью свободен», — заявил Эрдоган, выступая в Анкаре 24 января.

По его словам, помимо освобождения северных районов Сирии от курдов, которых Турция считает террористами, Анкара намерена создать в регионе условия для возвращения 3,5 млн сирийских беженцев, которые нашли пристанище на территории Турции.

«Мы искореним террористов и сделаем регион пригодным для жизни — для 3,5 млн сирийцев, которых мы приняли» — сказал Эрдоган.

Проблема сирийских беженцев актуальна для Анкары с начала гражданской войны в Сирии.

В частности, Эрдоган неоднократно критиковал ЕС, по соглашению с которым Турция размещала беженцев на своей территории в обмен на европейскую финансовую помощь. Общая сумма финансовой помощи Евросоюза до 2019 года должна была составить €6 млрд, однако Эрдоган заявлял, что Турция получает гораздо меньше. Например, в декабре 2016 года ЕС выделил на содержание беженцев €677 млн при запланированных €3 млрд, сообщил турецкий президент. ​

Операция на территории Сирии идет без публичной санкции Дамаска. По словам премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма, информацию о военной операции «Оливковая ветвь» в Африне Анкара передавала правительству Башара Асада через Москву.

Официально военные действия в регионе Турция начала 20 января.