Дворкович прокомментировал новые возможные санкции США

Вице-премьер Аркадий Дворкович выразил надежду, что ​новый пакет санкций со стороны Вашингтона не будет предусматривать отключение России от межбанковской системы SWIFT. Об этом Дворкович сообщил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает ТАСС.

По словам премьера, Россия может работать и без SWIFT, поскольку ранее этой межбанковской системы не было. «Но это [отключение от SWIFT] совсем уже агрессия, и, конечно, как говорил [министр иностранных дел Сергей] Лавров и другие коллеги, у нас есть некоторые возможные ответные шаги», — добавил Дворкович.

О новом санкционном списке сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои анонимные источники 12 января. По данным издания, представители российский элиты будут внесены в так называемый кремлевский доклад в качестве претендентов на включение в санкционный список.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что появление подобного списка не означает, что против России будут приниматься санкции и будет сформирован «новый виток санкционных обменов». «Нужно будет посмотреть, что это будет за список, как и когда он будет формализован», — пояснял Песков. В свою очередь глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что если США продолжат вводить санкции против России, то это станет сигналом «объявления войны».

16 января посол США в России Джон Хантсман в беседе с ТАСС подтвердил, что власти Соединенных Штатов готовят к 29 января доклад о новых санкциях в отношении России. «Сейчас об этом еще слишком рано говорить», — отмечал дипломат.