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Россия сочла присутствие США в Сирии угрожающим международному праву
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Россия сочла присутствие США в Сирии угрожающим международному праву
Война в Сирии, 25 янв, 16:41
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Россия сочла присутствие США в Сирии угрожающим международному праву

В МИДе назвали военное присутствие Соединенных Штатов в Сирии нарушением международного права. Как сообщила в ходе брифинга официальный представитель министерства Мария Захарова, в Москве опасаются эскалации ситуации в регионе. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В качестве целей своих действий США до сих пор провозглашают устранение от власти законно избранного президента Сирии. Объявлено, что Вашингтон намеревается сделать бессрочным американское военное присутствие на территории этого суверенного государства», — пояснила Захарова.

«Промедление с восстановлением единства сирийского общества чревато новыми опасными вызовами», — отметила Захарова.

В качестве примера подобного вызова представитель МИДа упомянула турецкую военную операцию «Оливковая ветвь», начатую в сирийском Африне 20 января. «Турецкая сторона, как известно, подает это как ответ на угрозы безопасности Турции, сформировавшейся на севере Сирии в условиях отсутствия там контроля правительства этой страны», — сказала она.

При этом 20 января Минобороны сообщило о выводе российских войск с территории Африна, объяснив это обеспечением безопасности военнослужащих. Кроме того, Минобороны обвинило США в начале военной турецкой кампании на северо-западе Сирии.

В свою очередь руководство партии «Демократический союз» в разговоре с РБК назвали вывод российских войск «большой ошибкой», поскольку, по мнению курдов, это «дало зеленый свет Анкаре» на авиаудары по Африну.

Турецкая операция «Оливковая ветвь» против сирийских курдов. Фотогалерея Еще 10 фото
Фотогалерея

В середине января глава Госдепа США Рекс Тиллерсон пообещал, что в обозримом будущем военные США останутся в Сирии, чтобы противодействовать террористам и Ирану. ​«Благодаря своему положению в Сирии Иран имеет сильные позиции для того, чтобы расширять нападения на интересы США, их союзников и военных в регионе», — пояснял госсекретарь.

Теги: Сирия , химоружие
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