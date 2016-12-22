Тиллерсон пообещал оставить войска США в Сирии после разгрома ИГ

В обозримом будущем военные США останутся в Сирии для того, чтобы противодействовать действиям террористов и Ирану. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, передает Bloomberg.

Тиллерсон пояснил, что целью американских военных будет противодействие возрождению «Исламского государства». «Пусть все будет предельно ясно: Соединенные Штаты будут поддерживать военное присутствие в Сирии, сосредоточившись на том, чтобы ИГ («Исламское государство», организация запрещена в России. — РБК) не смогло вновь возродиться», — заявил он. Одновременно он отметил, что США намерены противодействовать попыткам Ирана укрепить свои позиции в Сирии.

​«Благодаря своему положению в Сирии, Иран имеет сильные позиции для того, чтобы расширять нападения на интересы США, их союзников и военных в регионе. Он тратит миллиарды долларов в год на то, чтобы поддержать Асада и вести прокси-войны», — заявил госсекретарь.

О планах США оставить контингент войск в Сирии в ноябре писала газета The Washington Post со ссылкой на источник в Вашингтоне. В декабре прошлого года в Пентагоне сообщили, что численность американских военных в Сирии составляет около 2 тыс. человек. Американский спецназ и военные специалисты оказывали поддержку курдским силам, которые вели бои с ИГ на севере Сирии и взяли штурмом столицу группировки, город Ракку.