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Высокий суд Лондона продлил заморозку активов Коломойского
Бизнес, 25 янв, 13:55
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Высокий суд Лондона продлил заморозку активов Коломойского

Высокий суд Лондона продлил заморозку активов бывших владельцев Приватбанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в размере $2,5 млрд, подтвердили РБК в пресс-службе Приватбанка.

Как сообщает телеканал «112 Украина», на заседании 19 января приказ о всемирном аресте активов был продлен до следующего соответствующего приказа суда.

Приватбанк сообщил об аресте активов Коломойского по всему миру
Финансы

Об аресте Высоким судом Англии активов Коломойского и Боголюбова по всему миру по иску Приватбанка стало известно 21 декабря 2017 года. Были арестованы также активы шести компаний, которые, предположительно, принадлежат двум бизнесменам или находятся под их контролем. Поводом для этих мер стало подозрение Коломойского и Боголюбова в выводе из Приватбанка $2 млрд. Банк планирует вернуть $2,5 млрд с учетом процентов. Кроме того, в случае выигрыша дела Приватбанком бывшие владельцы будут обязаны погасить невыполненные обязательства по рефинансированию.

Тогда Коломойский назвал арест своих активов временным. Он объяснил, что деньги, в выводе из банка которых его подозревают, в рамках реструктуризации кредитного портфеля выдали компаниям, которые погасили кредиты предыдущих заемщиков. «То есть деньги остались в банке», — заметил бизнесмен.

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Украинский Приватбанк был продан государству 21 декабря 2016 года за одну гривну. Решение о национализации кредитного учреждения было принято по рекомендации Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) для «стабилизации финансовой системы».

До национализации Коломойскому принадлежало 41,6%, а Боголюбову — 33,2%. После национализации акциями стал распоряжаться Минфин Украины.

В апреле 2017 года прокуратура заподозрила Коломойского и других акционеров банка в крупной растрате. По результатам проверки в Национальном банке Украины заявили, что Приватбанк был финансовой пирамидой. Объем обесцененных кредитов составил 206,5 млрд гривен (около $7,5 млрд). Украинские власти арестовали имущество владельцев банка: завод по производству напитков «Биола», офис телеканала «1+1» — всего 415 объектов недвижимости, а также самолет Boeing 767-300.

Решение об аресте недвижимости принял Печерский суд Киева, после того как выяснилось, что Приватбанк на «заведомо невыгодных» условиях заключил договоры с девятью компаниями под залог предприятий и зданий, выведя, таким образом, часть средств банка. Кроме того, в 2014 году руководство банка завладело выделенными на рефинансирование 14 млрд гривен (около $730 млн).

Теги: Игорь Коломойский , Высокий суд Лондона , арест активов , Приватбанк
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