Коломойский назвал арест своих активов на $2,5 млрд временным
Финансы, 21 дек, 12:18
0
Коломойский назвал арест своих активов на $2,5 млрд временным
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский назвал арест Высоким судом Лондона активов на $2,5 млрд временным, сообщает телеканал ТСН.
Ранее Приватбанк, основным владельцем которого до национализации был Коломойский, сообщил о решении суда арестовать активы Коломойского и совладельца Приватбанка Геннадия Боголюбова по всему миру в рамках иска банка против бывших руководителей и владельцев.
Они обвиняются в выводе из банка почти $2 млрд.
«В рамках реструктуризации кредитного портфеля их выдали компаниям, которые погасили кредиты предыдущих заемщиков. То есть деньги остались в банке», — сказал бизнесмен телеканалу.
Приватбанк был национализирован в декабре 2016 года, он был продан государству за символическую сумму в одну гривну.