Коломойский назвал арест своих активов на $2,5 млрд временным

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский назвал арест Высоким судом Лондона активов на $2,5 млрд временным, сообщает телеканал ТСН.

Ранее Приватбанк, основным владельцем которого до национализации был Коломойский, сообщил о решении суда арестовать активы Коломойского и совладельца Приватбанка Геннадия Боголюбова по всему миру в рамках иска банка против бывших руководителей и владельцев.

Они обвиняются в выводе из банка почти $2 млрд.

«В рамках реструктуризации кредитного портфеля их выдали компаниям, которые погасили кредиты предыдущих заемщиков. То есть деньги остались в банке», — сказал бизнесмен телеканалу.

Приватбанк был национализирован в декабре 2016 года, он был продан государству за символическую сумму в одну гривну.



