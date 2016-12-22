Мэру Махачкалы предъявили обвинения в превышении полномочий

Мэру Махачкалы Мусе Мусаеву предъявили обвинения в превышении должностных полномочий. Об этом заявил источник, знакомый с ситуацией, передает ТАСС. Эту информацию подтверждают также источники «РИА Новости» и агентства «Интерфакс».

«Сегодня Мусаеву предъявлено обвинение по той же статье, по которой было возбуждено (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ. — РБК)», — сказал собеседник ТАСС. Он отметил, что из-за предъявления обвинения срок заключения под стражу Мусаева будет продлен с десяти суток до двух месяцев. В свою очередь, источник «Интерфакса» заявил, что арест мэра Махачкалы уже «продлен автоматически».

Мусаев был арестован на десять дней Советским районным судом Махачкалы в воскресенье, 21 января. Представитель суда отмечал, что если мэру города будут предъявлены обвинения, то он будет арестован на два месяца.

Мусаев был задержан в пятницу, 19 января. В его доме и в городской администрации были проведены обыски. В отношении мэра Махачкалы было возбуждено дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение главой органа местного самоуправления действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с причинением тяжких последствий).

Следствие полагает, что в марте 2016 года Мусаев передал Арскому кирпичному заводу землю, которая находилась в республиканской собственности. Всего он дал предприятию земельный участок площадью 17,5 тыс. кв. м, за который завод заплатил 1,1 млн руб. при рыночной стоимости земли в более чем 81 млн руб. В Следственном комитете полагают, что Мусаев своими действиями нанес республике Дагестан ущерб в размере 80 млн руб.