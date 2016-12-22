Американские и британские инвесторы выкупили 40% евробондов «Полюса»

Американские и британские инвесторы выкупили 40% нового выпуска шестилетних евробондов российской золотодобывающей компании «Полюс». Об этом сообщил первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков, передает ТАСС. Газпромбанк является одним из организаторов выпуска.



По словам Шулакова, «также существенный интерес проявили швейцарские и российские инвесторы». Он отметил, что заявки на выкуп подали около 160 инвестиционных фондов. «Книга была переподписана в четыре раза, что позволило разместить бумаги с нулевой премией ко вторичным выпускам», — рассказал первый вице-президент Газпромбанка.

В понедельник, 22 января, сообщалось, что «Полюс» завершил размещение евробондов на сумму $250 млн. Организаторами были Deutsche Bank, JP Morgan, Sberbank CIB и Газпромбанк. Бонды были размещены со сроком погашения в 2021 году. Ставка купона — 1%, а цена конвертации — $50,0427 за GDR. В «Полюсе» рассказали, что вырученные средства от размещения планируется направить на рефинансирование долга и на другие цели компании.

Контрольный пакет акций «Полюса» принадлежит зарегистрированной на острове Джерси Polyus Gold International Limited, которой владеет сын сенатора Сулеймана Керимова Саид. В 2016 году компания произвела 2 млн унций золота и заняла восьмое место в мире среди золотодобытчиков. Кроме того, «Полюс» стоит на втором месте в мире после канадской Barrick Gold, и на третьем — по ресурсам после Anglo Gold и Barrick Gold.