«Полюс» разместил евробонды на $250 млн

Крупнейшей в России производитель золота — «Полюс» — завершил размещение евробондов на $250 млн со сроком погашения в 2021 году. Об этом говорится в материалах компании на сайте Лондонской биржи.

Бонды могут конвертироваться в глобальные депозитарные расписки (GDR). Ставка купона составляет 1%, а цена конвертации — $50,0427 за GDR. В компании отметили, что вырученные средства от выпуска облигаций планируется направить на рефинансирование долга и на другие общекорпоративные цели «Полюса».

Организаторами размещения выступили Deutsche Bank, JP Morgan, Sberbank CIB и Газпромбанк.

Эмитент сможет погасить бумаги по своему выбору: только деньгами, только депозитарными расписками или комбинацией двух инструментов. Также «Полюс» будет иметь право погасить облигации через два года после размещения, если цена GDR, в которые конвертируются бонды, превысит 130% от их номинальной стоимости. Держатель облигаций получит право конвертировать их в GDR, начиная с 41 дня с момента закрытия сделки.

Контрольный пакет «Полюса» принадлежит зарегистрированной на острове Джерси Polyus Gold International Limited (PGIL, владеет 91,73%) Саида Керимова, сына сенатора Сулеймана Керимова. В 2016 году компания произвела 2 млн унций, заняв восьмое место в мире. При этом «Полюс» на втором месте в мире (после Barrick Gold) по запасам и на третьем — по ресурсам золота (после Anglo Gold и Barrick Gold).

18 января один из крупнейших в мире производителей фосфорсодержащих минеральных удобрений «ФосАгро» разместил евробонды на $500 млн.