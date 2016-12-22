Два человека погибли в результате ракетной атаки на турецкую мечеть
Война в Сирии, 22:14
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Два человека погибли в результате ракетной атаки на турецкую мечеть
Два человека погибли и 12 пострадали в результате попадания ракеты в мечеть турецкого города Килис. Об этом сообщает турецкое издание Haber Turk.
Ракета была выпущена с позиций Рабочей партии Курдистана в сирийском Африне. По данным издания, оттуда же была выпущена вторая ракета, она попала в дом.
20 января Турция начала в Африне военную операцию «Оливковая ветвь». В Анкаре считают, что курдские ополченцы региона связаны с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. В Турции также обвинили США в поддержке курдов в Африне. Генштаб Турции сообщил 24 января о ликвидации 260 «террористов» в Африне. Накануне курды заявили об уничтожении шестерых турецких солдат.