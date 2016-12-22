В МОК заявили об отсутствии цели унизить Россию решением по Играм

Международный олимпийский комитет (МОК) не ставил своей целью унизить Россию решением о запрете выступать на Олимпиаде-2018 в Южной Корее под флагом страны. Комитет хотел применить санкцию, «очевидную для всего мира». Об этом заявил глава организации Томас Бах, передает Reuters.

«МОК хотел дать «чистым» российским спортсменам возможность соревноваться, дать новому поколению спортсменов из России возможность участвовать в Олимпийских играх и быть послами для нового «чистого» российского спорта», — пояснил он.

О том, что МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет России (ОКР) и отстранил российскую сборную от выступления на Играх в Пхёнчхане стало известно 5 декабря. Комитет разрешил отдельным российским атлетам, которые не были уличены в применении допинга, выступить на Играх под нейтральным олимпийским флагом.

19 января стало известно, что МОК сократил российский список из 500 кандидатур на поездку на Игры, составленный ОКР, на 111 человек. 23 января МОК отстранил еще нескольких сильнейших российских спортсменов от участия в Олимпиаде. Окончательные списки российских спортсменов, допущенных до участия в Играх, будут утверждены специально созданной комиссией МОК 27–28 января, за десять дней до начала соревнований.

Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.