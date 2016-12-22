ЕСПЧ начал рассмотрение жалобы Навального на приговор по делу «Кировлеса»

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению жалобу российского оппозиционера Алексея Навального на второй приговор по делу Кировлеса. Об этом Навальный сообщил в своем Telegram-канале.

По словам оппозиционера, это произошло еще 13 ноября.

Навальный подчеркнул, что речь идет о том приговоре, из-за которого «Памфилова не хочет меня на выборы пускать».

​Управляющий партнер адвокатского бюро «Дмитрий Матвеев и партнеры» в разговоре с РБК заявил, что Европейский суд не потребует в качестве устранения нарушений разрешить оппозиционеру баллотироваться. «Конкретно сказать властям России, что они должны допустить Навального к выборам, ЕСПЧ не может, потому что Европейский суд действует в рамках принципа субсидиарности — он является вторичным по отношению к правовым и судебным системам стран. Безусловно, такого указания дать он не может», — заявил Матвеев.

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что Навальный не может зарегистрироваться в качестве кандидата из-за наличия судимости по тяжкой статье. По ее словам, расклад может измениться в двух случаях: отмена всех приговоров или изменение законодательства и требований к кандидатам. Если ни того ни другого не произойдет, оппозиционер получит возможность пойти на выборы только после 2028 года (через десять лет после окончания приговора).

В 2013 году Навальный был приговорен к пяти годам условно по делу о хищениях на предприятии «Кировлес». Три года спустя приговор был отменен Верховным судом, так как ЕСПЧ счел права подсудимого на справедливое разбирательство нарушенными. После повторного рассмотрения дела Навального приговорили к тому же сроку. С учетом уже отбытого наказания условный срок Навального завершится в 2018 году.