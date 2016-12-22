Лавров и Тиллерсон обсудили ход операций на севере Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Об этом сообщается на сайте МИДа.

Одной из главных тем обсуждения стало урегулирование конфликта в Сирии, в том числе ход операций в северных районах страны, а также подготовка к межсирийской встрече в Вене и Конгрессу сирийского национального диалога в Сочи.

Также главы внешнеполитических ведомств обсудили ситуацию вокруг КНДР и выразили общее мнение, что Северной Корее следует строго выполнять требования Совета Безопасности ООН. Лавров также предостерег от эскалации напряженности в районе Корейского полуострова и обратил внимание на готовность Пхеньяна к диалогу. Глава МИДа призвал к разрешению противоречий исключительно дипломатическими методами с учетом российско-китайских инициатив.

Тиллерсон отметил, что обсудил с Лавровым в том числе вопрос поддержки Россией режима Башара Асада в Сирии. Глава МИД России, по его словам, считает, что эта поддержка играет конструктивную роль в женевском процессе. Заявление госсекретаря цитирует Reuters.

Разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Военная операция Турции «Оливковая ветвь» началась в сирийском Африне 20 января. В Анкаре считают, что расположенные в регионе курдские ополченцы связаны с запрещенной в Турции «Рабочей партией Курдистана». В Турции также обвинили США в поддержке курдов в Африне. Генштаб Турции сообщил 24 января о ликвидации 260 «террористов» в Африне. Накануне курды заявили об уничтожении шестерых турецких солдат.