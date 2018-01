Сыгравшая с Томом Хэнксом в фильме «Изгой» Лари Уайт умерла от рака

Лари Уайт (Фото: BEI / REX)

В Нэшвилле, штат Теннесси, в возрасте 52 лет скончалась кантри-певица, актриса и продюсер Лари Уайт, сообщает Rolling Stone.

В сентябре 2017 года ей диагностировали редкую форму рака. На портале GoFundMe была создана страница для помощи артистке в связи с растущими расходами на лечение.

Лари Уайт родилась в штате Флорида в 1965 году. Музыкой начала заниматься с детства. За свою музыкальную карьеру Уайт записала шесть студийных альбомов. Певице трижды вручали Грэмми. В числе ее хитов — That's My Baby, Now I Know и That's How You Know (When You're in Love).

Уайт снялась в нескольких фильмах, среди которых «Я ухожу — не плачь» и «Без сожалений». Также Уайт сыграла в фильме «Изгой», главную роль в котором исполнил актер Том Хэнкс.