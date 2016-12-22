Адвокат Карауловой опроверг ее обращение к президенту за помилованием

Защита Варвары Карауловой, осужденной за попытку вступить в группировку «Исламское государство» (запрещена в России), опровергла информацию отца девушки об обращении к президенту за помилованием. Об этом РБК сообщил адвокат Карауловой Сергей Бадамшин.

«Отец Карауловой [Павел] немного перепутал — недавно была длительная беседа Карауловой с [уполномоченным по правам человека в России Татьяной] Москальковой насчет возможности помилования. Москалькова пока не приняла решения, поэтому пока ждем ее решения о поддержке помилования и тогда обратимся», — рассказал адвокат.

Ранее отец осужденной Павел Караулов сообщил радиостанции «Эхо Москвы» о том, что Варвара обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой о помиловании. Караулов уточнял, что осужденная также попросила Москалькову помочь «решить вопрос оперативно».

https://www.instagram.com/p/BeKZP9elZHj/?taken-by=moskalkova.official

Встреча Москальковой и Карауловой прошла 19 января. «Варвара обратилась ко мне с ходатайством поддержать и помочь ей обратиться к президенту по поводу помилования», — писала в своем Instagram Москалькова. Позднее в пресс-службе омбудсмена рассказали РБК, что просьба Варвары находится на рассмотрении.

Караулова училась на философском факультете МГУ. Весной 2015 года она сбежала из дома в Сирию, чтобы встретиться с мужчиной, с которым девушка переписывалась три года. По данным следствия, это был вербовщик террористов Айрат Саматов.

В июле 2015 года Варвару задержали на турецко-сирийской границе и вернули в Россию, осенью того же года она попыталась примкнуть к террористической группировке. В декабре 2016 года Караулову приговорили к 4,5 года колонии общего режима по ч. 1 ст. 3, ч. 2 ст. 205.5 УК России (подготовка к участию в деятельности организации, признанной террористической).