Медведев распределил 14,5 млрд руб. между бюджетниками

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 14,5 млрд руб. из федерального бюджета на повышение в 2018 году зарплаты отдельных категорий работников бюджетных учреждений. Документ опубликован на сайте правительства России.

Документ был внесен Минфином. Согласно распоряжению, 7,2 млрд руб. направят в сферу образования, еще 3,4 млрд руб. — в сферу науки, сфере здравоохранения достанется 3,4 млрд руб. Кроме того, 0,5 млрд руб. будут выделены для сферы культуры.

Оставшийся резерв в размере 0,9 млрд руб. правительство распределит с учетом анализа итогов достижения целевых показателей повышения зарплат бюджетников, установленных президентскими указами. Также на распределение повлияет темп роста среднемесячного дохода бюджетников.

Документ был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 18 января. «Это позволит достичь в 2018 году запланированных указами президента России показателей заработной платы работников бюджетных учреждений», — указывалось в сообщении на сайте правительства.