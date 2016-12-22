Правительство постановило поднять бюджетникам зарплаты на 4% в 2018 году

На официальном портале правовой информации опубликовано постановление правительства о повышении зарплат работникам федеральных учреждений на 4%. Средства на это были заложены в принятый парламентом и подписанный президентом закон о бюджете на 2018–2020 годы.
Кроме того, постановлением правительства будут также на 4% проиндексированы зарплаты работников федеральных государственных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы. Индексация будет произведена 1 января.
В конце ноября правительство выделило 11,6 млрд руб. на обеспечение социальной сферы в 23 регионах России. Эти средства должны пойти в первую очередь на оплату труда бюджетников. До этого с просьбой оказать финансовую помощь к федеральным властям обратились несколько регионов, в том числе Карелия, Дагестан и Хакасия.