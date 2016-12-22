Правительство распорядилось выделить бюджетникам 14,5 млрд руб.

Правительство России одобрило выделение 14,5 млрд руб. из федерального бюджета на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетных учреждений в 2018 году. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.
Выделение средств пройдет в соответствии с «майскими указами» президента Владимира Путина. «Это позволит достичь в 2018 году запланированных указами президента России показателей заработной платы работников бюджетных учреждений», — отмечается в сообщении.
В конце декабря прошлого года правительство постановило повысить зарплаты бюджетникам на 4% в 2018 году.
Глава Счетной палаты Татьяна Голикова в интервью телеканалу РБК 16 января отметила «реальный рост зарплат бюджетников, хоть и небольшой». По ее словам, также наблюдается рост «заработных плат в экономике вообще».