«Кроме бюджета, шальных денег нет»: о чем говорили на Гайдаровском форуме

Дмитрий Медведев, председатель правительства России

«Иногда кажется, что само понятие частного пространства — privacy — скоро совсем уйдет из нашей жизни. А ведь в значительной мере именно на нем основывается система традиционных ценностей нашего общества. Не приведет ли это к их переоценке? Я надеюсь, что фундаментальные ценности останутся неизменными именно потому, что являются фундаментальными и сохраняются, несмотря на колоссальные изменения последнего времени. Тем не менее это — серьезный мировоззренческий вызов.

В традиционных для человечества сферах начинает активно действовать «новый игрок» — искусственный интеллект. Некоторые эксперты говорят о его постоянно расширяющейся экспансии, даже о «бунте искусственного интеллекта» — это также вызов не экономического, а нравственного и этического порядка. Взять хотя бы существующую уже сегодня беспрецедентную прозрачность частной жизни, которую несет с собой цифровая трансформация. Чисто технологически полной приватности не существует уже сейчас».