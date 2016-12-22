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«Кроме бюджета, шальных денег нет»: о чем говорили на Гайдаровском форуме
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«Кроме бюджета, шальных денег нет»: о чем говорили на Гайдаровском форуме
Экономика, 16 янв, 17:18
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«Кроме бюджета, шальных денег нет»: о чем говорили на Гайдаровском форуме

В Москве в девятый раз открылся Гайдаровский форум — международная научно-практическая конференция в области экономики. Главные цитаты с первого дня мероприятия — в обзоре РБК​.

Дмитрий Медведев, председатель правительства России
Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС

«Иногда кажется, что само понятие частного пространства — privacy — скоро совсем уйдет из нашей жизни. А ведь в значительной мере именно на нем основывается система традиционных ценностей нашего общества. Не приведет ли это к их переоценке? Я надеюсь, что фундаментальные ценности останутся неизменными именно потому, что являются фундаментальными и сохраняются, несмотря на колоссальные изменения последнего времени. Тем не менее это — серьезный мировоззренческий вызов.

В традиционных для человечества сферах начинает активно действовать «новый игрок» — искусственный интеллект. Некоторые эксперты говорят о его постоянно расширяющейся экспансии, даже о «бунте искусственного интеллекта» — это также вызов не экономического, а нравственного и этического порядка. Взять хотя бы существующую уже сегодня беспрецедентную прозрачность частной жизни, которую несет с собой цифровая трансформация. Чисто технологически полной приватности не существует уже сейчас».

Игорь Шувалов, первый заместитель председателя правительства России
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

​«Это слухи» (отвечая на вопрос о возможности введения прогрессивной шкалы подоходного налога. — РБК)

Татьяна Голикова, глава Счетной палаты
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
«Порядок распределения средств на моральную и материальную мотивацию госслужащих не определен, это приводит к диспропорциям в оплате труда. В результате сложились значительные отличия в уровне денежного содержания федеральных госслужащих одинаковой категории. Отличия в два-три раза заработной платы работников одной и той же категории свидетельствуют об искажении принципов денежного содержания федеральных государственных гражданских служащих».
Антон Силуанов, министр финансов России
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

«То, как выстроено государственное управление, во многом зависит от результативности использования ресурсов, которыми обладает структура. Многие и ведомства, и субъекты занимаются старанием получить побольше денег из центра. А ведь самое главное — выстроить систему управления, которая бы работала.

Сама стратегия экономического развития России давно не актуализировалась. В рамках нынешней стратегии действует более 400 документов, от которых нет никакого результата. Эти документы во многом не соответствуют задачам, которые поставил президент в 2012 году, и имеющимся в стране ресурсам. Они писались, когда не было той ситуации, которая сложилась три года назад: мы живем в другой финансовой парадигме. Поэтому управленческие решения не выполняются, а их постановка не соответствует реалиям либо не транслируется на уровень ведомства и конкретного исполнения».

Ольга Голодец, заместитель председателя правительства России
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

«Сегодня речь идет о той части населения, которая нуждается в поддержке со стороны государства. И мы обсуждаем разные варианты этой помощи. [О них будет объявлено] думаю, что в ближайшее время.

К сожалению, сегодня в нашей стране сложилась ситуация, когда налоги являются регрессивными. Де-факто люди с более высокими доходами имеют возможности предъявить свои расходы по налогам и получить компенсации, например, за добровольное медицинское страхование или за ряд других налогов. Получается, люди, у которых доходы выше, в итоге получают меньшую нагрузку по налогам».

Анатолий Чубайс, глава «Роснано»
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

​«За последние 15–17 лет мы наконец навели порядок с единым законодательным пространством, произошло фундаментальное оздоровление России как государства. Но, как это всегда происходит в России, мы перебрали. Был очень трудный разворот, который проходил через сердца и души многих сидящих здесь людей, но мы пришли к радикальной перецентрализации. Необходимо разворачивать ситуацию в обратную сторону и начать наполнять федерализм реальным смыслом».

Рустам Минниханов, глава Татарстана
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
«Много спортивных объектов мы построили, это для бюджета дорого. Мы определяем количество часов для детских спортивных школ и говорим: 50% денег на содержание вы должны заработать. То есть везде должны быть четкие ориентиры: как и куда двигаться. <...> Вообще в стране таких шальных денег, кроме бюджета, нет — везде есть собственники».
Автор: Артем Солодков.
Теги: мультимедиа , Антон Силуанов , Дмитрий Медведев , Рустам Минниханов , Ольга Голодец , Игорь Шувалов , Анатолий Чубайс ...
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