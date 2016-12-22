«Кроме бюджета, шальных денег нет»: о чем говорили на Гайдаровском форуме

В Москве в девятый раз открылся Гайдаровский форум — международная научно-практическая конференция в области экономики. Главные цитаты с первого дня мероприятия — в обзоре РБК.
«Иногда кажется, что само понятие частного пространства — privacy — скоро совсем уйдет из нашей жизни. А ведь в значительной мере именно на нем основывается система традиционных ценностей нашего общества. Не приведет ли это к их переоценке? Я надеюсь, что фундаментальные ценности останутся неизменными именно потому, что являются фундаментальными и сохраняются, несмотря на колоссальные изменения последнего времени. Тем не менее это — серьезный мировоззренческий вызов.
В традиционных для человечества сферах начинает активно действовать «новый игрок» — искусственный интеллект. Некоторые эксперты говорят о его постоянно расширяющейся экспансии, даже о «бунте искусственного интеллекта» — это также вызов не экономического, а нравственного и этического порядка. Взять хотя бы существующую уже сегодня беспрецедентную прозрачность частной жизни, которую несет с собой цифровая трансформация. Чисто технологически полной приватности не существует уже сейчас».
«Это слухи» (отвечая на вопрос о возможности введения прогрессивной шкалы подоходного налога. — РБК)
«То, как выстроено государственное управление, во многом зависит от результативности использования ресурсов, которыми обладает структура. Многие и ведомства, и субъекты занимаются старанием получить побольше денег из центра. А ведь самое главное — выстроить систему управления, которая бы работала.
Сама стратегия экономического развития России давно не актуализировалась. В рамках нынешней стратегии действует более 400 документов, от которых нет никакого результата. Эти документы во многом не соответствуют задачам, которые поставил президент в 2012 году, и имеющимся в стране ресурсам. Они писались, когда не было той ситуации, которая сложилась три года назад: мы живем в другой финансовой парадигме. Поэтому управленческие решения не выполняются, а их постановка не соответствует реалиям либо не транслируется на уровень ведомства и конкретного исполнения».
«Сегодня речь идет о той части населения, которая нуждается в поддержке со стороны государства. И мы обсуждаем разные варианты этой помощи. [О них будет объявлено] думаю, что в ближайшее время.
К сожалению, сегодня в нашей стране сложилась ситуация, когда налоги являются регрессивными. Де-факто люди с более высокими доходами имеют возможности предъявить свои расходы по налогам и получить компенсации, например, за добровольное медицинское страхование или за ряд других налогов. Получается, люди, у которых доходы выше, в итоге получают меньшую нагрузку по налогам».
«За последние 15–17 лет мы наконец навели порядок с единым законодательным пространством, произошло фундаментальное оздоровление России как государства. Но, как это всегда происходит в России, мы перебрали. Был очень трудный разворот, который проходил через сердца и души многих сидящих здесь людей, но мы пришли к радикальной перецентрализации. Необходимо разворачивать ситуацию в обратную сторону и начать наполнять федерализм реальным смыслом».