Власти Узбекистана назвали свою версию гибели 52 человек в автобусе

Власти Узбекистана заявили, что есть несколько причин возгорания в автобусе 18 января на трассе Самара — Шымкент в Казахстане, включая техническую неисправность, перегруженность транспортного средства и несоблюдение норм безопасности. Об этом говорится в постановлении, имеющемся у «РИА Новости».
Также в числе причин власти Узбекистана указали применение легковоспламеняющихся веществ в салоне автобуса, непригодность противопожарного оборудования и загромождение проходов транспортного средства багажом.
Замминистра внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев 19 января заявил, что причиной пожара в автобусе стала работающая паяльная лампа. Пассажиры поставили лампу в салон автобуса для обогрева, рядом с ней была канистра с бензином. Очевидцы утверждали, что один из пассажиров во время ссоры пнул баклажку с бензином, в итоге она упала на лампу: «Сразу все вспыхнуло, поэтому никто не смог и выбраться», — приводил слова собеседника портал «Караван.kz».
При пожаре погибли 52 человека, граждане Узбекистана; двое водителей и трое пассажиров смогли спастись. Речь идет о гражданах Казахстана Максате Пернебекове, Ахроре Искакове и Барате Танатарове, а также жителях Узбекистана Исраилджоне Мирзахмедове и Нуржане Кыргызбаеве. Автобус марки Setra, в котором возник пожар, был выпущен в 1989 году и последний раз проходил техосмотр в 2015 году.МВД Казахстана возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 345 УК Казахстана (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека).