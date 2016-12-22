Федерация назвала абсурдом недопуск двух фигуристов к Олимпиаде

Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил к Олимпиаде фигуристов Ксению Столбову (парное катание) и Ивана Букина (танцы на льду). Об этом РБК сообщил президент Федерации фигурного катания Александр Горшков.

«Только сегодня в первой половине дня мы получили эту информацию. Мы шокированы этим. Допинга в фигурном катании не было и быть не может», — заявил Горшков. Он назвал решение МОК «абсурдным», так как Букин не выступал на Олимпиаде в Сочи.

«Учитывая этот факт, никакого другого объяснения этой акции я не нахожу, — это чистой воды политический заказ», — считает Горшков. Федерация фигурного катания будет «защищать честь и достоинство наших спортсменов», подчеркнул Горшков. «Сейчас мы проводим консультации с Международной федерацией», — заключил он.

О том, что Столбова будет представлять Россию на зимних Играх в Пхёнчхане, стало известно 21 января. Помимо нее на Олимпиаду были отобраны партнер Столбовой Федор Климов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также Наталья Забияко и Александр Энберт. В танцах на льду, помимо Букина, были представлены его партнерша Александра Степанова, а также Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев.

Вместе с тем в мужском одиночном катании Россию будут представлять Михаил Коляда и Дмитрий Алиев. В женском состязании выступят Евгения Медведева, Алина Загитова и Мария Сотскова. Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что выбор фигуристов для участия в Олимпиаде «был ожидаем, без сюрпризов».

Всего в заявке на участие в Олимпиаде-2018 было 500 российских спортсменов — 111 атлетов МОК вычеркнул из списка, однако их имена опубликованы не были.



Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.