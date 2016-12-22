В России назвали имена включенных в список для участия в Играх фигуристов

В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) определились со списком фигуристов, которые представят Россию на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. Об этом «РИА Новости» рассказал неназванный член тренерского совета ФФККР.
«Совещание экспертов уже состоялось, ни по кому из кандидатов вопросов не было», — сообщил собеседник агентства, добавив, что «состав определен по спортивному принципу, исходя из результатов чемпионата Европы».
В парном катании от России, по его данным, выступят три пары: Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Ксения Столбова и Федор Климов, а также Наталья Забияко и Александр Энберт. В мужском одиночном катании в Играх от России будут участвовать Михаил Коляда и Дмитрий Алиев. В женском состязании выступят Евгения Медведева, Алина Загитова и Мария Сотскова. В олимпийском турнире в танцах на льду в свою очередь Россию представят Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, а также Александра Степанова и Иван Букин.
Эти же имена ТАСС назвал источник в российской Федерации фигурного катания.
Крайний срок заявки участников командного турнира фигуристов в каждой из дисциплин, как уточнили агентствам в ФФККР, — за день до их начала.
Теперь список российских фигуристов предстоит утвердить Международному олимпийскому комитету (МОК).
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