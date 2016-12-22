Ройзман объяснил свой отказ от участия в дебатах с Собчак

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в интервью Юрию Дудю рассказал, почему он отказался принять участие в дебатах с телеведущей Ксенией Собчак, которая намерена баллотироваться в президенты России. Интервью опубликовано на YouTube.
«Собчак стала меня вызывать на дебаты, но мне не о чем с ней дебатировать, я не кандидат. Я по-доброму к ней отношусь. Но если мне выходить разговаривать с ней, нужно говорить ей напрямую все, что я думаю», — сказал Ройзман.
Он подчеркнул, что не хочет «публично, на всю страну ловить человека на лжи».
Речь идет о сборе подписей за кандидата в президенты за счет админресурса.«Мне товарищ рассказал, он руководит двумя заводами. Он мне рассказал, что их собрали и попросили собрать подписи за (президента России Владимира. — РБК) Путина и Собчак. Для меня в этом нет ничего нового. Я говорил не о Собчак, а о системе в целом», — заявил Ройзман.
7 января о том, что всем финансово-промышленным группам в Свердловской области было дано указание собирать подписи за Путина и Собчак, Ройзман заявил в своем блоге на YouTube.
На это сама Собчак ответила в Instagram, что Ройзман «верит неназванным врунам» и «распространяет эту чушь и ложь». При этом телеведущая назвала его другом, но призвала к ответу за сказанное. Она сказала, что может продемонстрировать отсутствие «централизованных подписей» на дебатах в эфире телеканала «Дождь».
22 января Ксения Собчак собрала 100 тыс. подписей, необходимых для участия в выборах президента.
Выборы президента России состоятся 18 марта. О намерении участвовать в грядущих выборах ЦИК оповестили рекордное число кандидатов — 24 выдвиженца от партий и 46 самовыдвиженцев.