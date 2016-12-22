Песков одним словом охарактеризовал отношения России и США

Пресс-секретарь российского президента, говоря об отношениях, которые сложились к сегодняшнему дню между Москвой и Вашингтоном, оценил их как коллапс

Дмитрий Песков (Фото: Seth Wenig / АР)

Пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде», которая вышла в эфир телеканала «Россия 1» в воскресенье, заявил, что Россия готова идти в отношениях с США настолько далеко, насколько готовы к этому в Вашингтоне. При этом он отметил, что эта инициатива не всегда встречает взаимность, из-за чего переговоры с американской стороной «продвигаются очень тяжело».

​На просьбу ведущей охарактеризовать сегодняшние российско-американские отношения одним словом Песков ответил: «Коллапс».

Говоря об отношениях между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, пресс-секретарь заявил, что в развитии диалога двух лидеров есть перспективы. «...И насколько я могу сказать, и контакт достаточно доброжелательный у них», — подчеркнул Песков.

Сдерживающим фактором, который не дает быстро складываться отношениям двух президентов, является внутренняя обстановка в США.​ «Более того, мы в этом уверены, потому что <…> очевидно, что внутренняя обстановка [в США], скажем так, весьма неблагоприятна в отношении нашей страны», — заметил представитель Кремля.

«Вместе с тем надо признать, что все-таки в наиболее острых ситуациях контакты осуществляются: в сирийских делах, по линии военных контакты в наиболее чувствительных вопросах имели и имеют место, все мы знаем о контактах по линии спецслужб», — продолжил Песков.

По его мнению, все это говорит о том, что в контактах России и США есть богатый потенциал, и все, что нужно для достижения цели, — это «вывести весь комплекс двусторонних отношений из пике, в которое он вошел и пока никак не выходит».

В диалоге между Москвой и Вашингтоном в настоящее время есть несколько вопросов, по которым руководства двух стран не могут достичь договоренностей. Среди них — вопрос санкций, разрешение северокорейского конфликта, Сирия и другие. Например, в одном из последних обвинений в адрес России говорилось, что Москва помогает КНДР уклоняться от международных санкций и не помогает США бороться с ядерной программой Пхеньяна.

В интервью агентству Reuters, которое вышло 18 января, президент Дональд Трамп отметил, что его российский коллега Владимир Путин мог многое сделать для того, чтобы помешать улучшению отношений двух стран. О том, что Россия срывает реализацию некоторых санкций, наложенных на Северную Корею ООН, говорил также и госсекретарь США Рекс Тиллерсон. В Москве эти обвинения сочли «бездоказательными и беспочвенными».