В Совфеде ответили на требование Совета Европы заплатить взносы

Содержание Совета Европы — не проблема России, заявил РБК зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Таким образом он ответил на призыв главы Совета Европы к членам организации оплатить взносы.

«Это им нужно, чтобы Россия заплатила взнос, но явно не России. Парламентская ассамблея Совета Европы лишила Россию права голоса и вместе с этим интереса участвовать в заседаниях», — отметил Климов.

Он добавил, что парламентарии обращались в организацию с просьбой урезать сумму взноса. «Мы перечисляем деньги на содержание всего Совета Европы, поэтому нам очень трудно вычленить эти суммы. Мы просили Совет Европы похлопотать и попробовать изменить регламент. Но там эта работа плохо продвигается. Так что господину генеральному секретарю придется серьезно потрудиться, чтобы найти способы решения этой проблемы. Однозначно, проблема должна решаться не в России», — заключил Климов.

Генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд 22 января напомнил, что для участия в организации необходимо сначала заплатить денежный взнос. По его словам, в последнее время наблюдается приостановка выплат взносов от ряда стран.

Россия была лишена большинства полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в 2014 году в связи с событиями на Украине. Летом 2017 года Россия приостановила уплату членских взносов, а в октябре заявила, что не будет исполнять решения ЕСПЧ, пока ей не вернут возможность полноценного участия в ПАСЕ. В начале января 2018 года Россия отказалась участвовать в сессии ПАСЕ из-за отсутствия в регламенте организации пункта о гарантии недискриминации национальных делегаций. Незадолго до этого российские парламентарии заявляли о том, что предстоящая сессия может оказаться «последней».