Мединский посмотрел оскорбивший деятелей культуры фильм «Смерть Сталина»

Министр культуры России Владимир Мединский посмотрел фильм «Смерть Сталина» в понедельник, 22 января, сообщили РБК в пресс-службе ведомства. В этот день в Минкультуры был организован общественный просмотр ленты. В нем приняли участие деятели культуры и кино, в том числе зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко, режиссеры Никита Михалков и Сергей Мирошниченко, кинопродюсер Леонид Верещагин.

«Посмотрел вместе со всеми еще вчера», — отметили в пресс-службе, воздержавшись от комментариев о том, какое мнение у министра сложилось о картине.​

Прокатное удостоверение фильму «Смерть Сталина», премьера которого в России назначена на 25 января, было выдано прокатчику — «Вольгафильм» с нарушением, уверены посмотревшие ленту кинодеятели, писал ранее РБК. На этом основании они намерены добиваться переноса фильма на лето этого года. По словам члена общественного совета Минкультуры Павла Пожигайло, это делается для того, чтобы премьера «Смерти Сталина» не совпала с 75-летием победы в Сталинградской битве.

Общественный просмотр комедии «Смерть Сталина» был организован после обращения юристов Минкультуры (не как сотрудников ведомства, а как частных лиц) к главе ведомства Владимиру Мединскому, сообщили РБК во вторник, 23 января, в пресс-службе министерства (копия письма, датированного 19 января, есть в распоряжении РБК). По мнению юристов Минкультуры, картина содержит признаки «экстремизма», а также представляет в искаженном виде образы некоторых исторических личностей.

За последнюю неделю «Вольгафильм» уже второй раз сталкивается с возможным переносом сроков проката. На прошлой неделе, 17 января, стало известно, что релиз фильма «Приключения Паддингтона 2» ведомство передвинуло на две недели от заявленной даты — с 18 января на 1 февраля. Но 19 января Минкультуры выдало «Вольге» новое удостоверение с датой начала проката — 20 января.



