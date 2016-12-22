В Госдуме прокомментировали ситуацию с приглашением спортсменов на Игры

Председатель думского комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев прокомментировал информацию о том, что спортсмены Виктор Ан, Антон Шипулин и Сергей Устюгов не попали в список приглашенных атлетов для участия в Олимпийских играх в Пхёнчхане, который составил Международный олимпийский комитет (МОК). Об этом говорится в сообщении пресс-службы депутата, поступившем в РБК.

«Ни у кого не вызывает сомнений, что кампания, направленная на выбивание сильнейших российских спортсменов из Олимпийских игр, является спланированной», — заявил Дегтярев.

Международный олимпийский комитет (МОК), по его словам, должен разъяснить, почему Ан, Шипулин, Устюгов не приглашены на Игры в Южную Корею. «Эти причины должны быть вескими. Нет данных о том, чтобы они принимали допинг или когда-либо наказывались за подобные нарушения. Не фигурировали они и в докладе [комиссии Ричарда] Макларена. Это спортсмены с эталонной спортивной биографией», — пояснил Дегтярев.

Депутат добавил, что, если причины не будут разъяснены, возможно, российским спортсменам нужно будет пересмотреть решение относительно своего участия в Олимпийских играх в Пхёнчхане.

«Нас очень хотели спровоцировать на бойкот решениями комиссии [МОК под руководством Самюэля] Шмида и исполнительного комитета МОК. Поняв, что бойкота они не добились, решили действовать таким иезуитским способом — не допускать российских лидеров с идеальной репутацией. Это попахивает политическим шантажом, а также создает условия для нечестной победы на Олимпиаде спортсменов из других стран», — считает он.

По мнению Дегтярева, развитие российского досье в МОК параллельно с КНДР наводит на мысли, что это также «срежиссированная кампания». «В методичках, написанных в Вашингтоне и Лондоне, стояли задачи добиться от России бойкота и выкинуть ее из Олимпийского движения. При этом сами они (США и Великобритания) должны продемонстрировать уникальные переговорные способности, позволяющие объединить сборные Северной и Южной Кореи. Это позволит представить Россию резкой и изолированной страной, а на примере объединения корейских сборных показать, что даже в КНДР могут договариваться, хотят дружить и участвовать в Олимпийских играх», — заключил политик.

Накануне газета «Спорт-Экспресс» сообщила, что Виктору Ану отказано в допуске на Игры-2018. В МОК отказались комментировать эту информацию. В Олимпийском комитете России (ОКР) заявили, что потребуют объяснений у МОК по недопуску «чистых» спортсменов на зимнюю Олимпиаду, среди которых также оказались Шипулин и Устюгов.

После того как МОК в декабре 2017 года отстранил сборную России от участия в Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане и разрешил не заподозренным в употреблении допинга российским спортсменам выступить на Олимпиаде под нейтральным флагом, Виктор Ан первым заявил, что хочет поехать на эти Игры.