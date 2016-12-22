В США объявили об угрозе цунами после землетрясения у берегов Аляски

Землетрясение магнитудой 8,2 произошло вблизи южного побережья Аляски примерно в 278 км к юго-востоку от Кадьяка, сообщает Reuters со ссылкой на Геологическую службу США.
Сообщение о землетрясении также продублировано в автоматически обновляемый мониторинговый твиттер службы — социальные сети и сайт службы не обновляются на время приостановки работы правительства США.
Национальный центр оповещения о цунами предупредил, что землетрясение может вызвать «большую волну», угрожающую Аляске, центральному побережью канадской провинции Британская Колумбия и северо-восточной части острова Ванкувер. Есть также вероятность того, что цунами может достичь побережья Гавайев.
Национальный центр оповещения о цунами США работает в сокращенном режиме, но не прекращает службу полностью из-за того, что его работа жизненно важна для США, говорится на сайте организации.
Работа американского правительства была приостановлена 19 января, так как обе палаты конгресса США и президент Дональд Трамп не смогли договориться о финансировании работы федеральных ведомств.
Ранее сегодня Bloomberg сообщил, что американские сенаторы пришли к соглашению по бюджету и правительство возобновит работу в ближайшее время.