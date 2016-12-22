В Анапе произошло землетрясение магнитудой 4,0

В Краснодарском крае, в районе Анапы, произошло землетрясение магнитудой 4,0. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

Информацию о землетрясении также подтверждает Единая геофизическая служба РАН. В сообщении на сайте службы мощность землетрясения оценивается в 3,7. Глубина эпицентра землетрясения составляет 15 км.

«В 19:40 мск в Центр управления кризисными ситуациями ГУ МЧС по краю поступила информация, что в районе Анапы произошло сейсмособытие. Жителями города толчки ощущались», — сообщили в МЧС. Вместе с тем, сообщений о нанесенном толчками ущербе нет. «Объекты жизнеобеспечения и экономики работают в штатном режиме», — отметили в ведомстве.

В конце декабря несколько подземных толчков произошли на юге Сибири, в республиках Алтай и Тува. Мощность землетрясения оценили в 4,6.