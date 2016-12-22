Землетрясение около Гондураса вызвало угрозу цунами для Виргинских остров

Около Гондураса произошло землетрясение магнитудой 7,6, вызвав угрозу цунами для Виргинских островов, принадлежащих США, и Пуэрто-Рико. Об этом сообщили в американской геологической службы, передает Reuters.

Как отмечается агентство, эпицентр подземных толчков находился в 202 км. к северо-востоку населенного пункта Барра Патука и в 307 км. к северо-востоку от Джордж Тауна на Каймановых островах. Из-за землетрясения дрожали окна в столице Гондураса Тегусигальпа. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало. Кроме того, подземные толчки были ощутимы в мексиканском штате Кинтана-Роо на востоке полуострова Юкатан, сообщили местные экстренные службы.

Тихоокеанский центр предупреждения о цунами сообщил, что землетрясение может вызвать волну высотой более одного метра выше уровня прилива.