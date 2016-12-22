На Крымском мосту начали устанавливать защиту от землетрясений

Строители приступили к установке на автодорожной части моста через Керченский пролив дополнительной защиты от сейсмического воздействия. Об этом сообщает сайт проекта «Крымский мост».

Гидравлические шок-трансмиттеры позволят мосту выдержать землетрясение до девяти баллов. «Это как ремни безопасности в автомобиле. Они позволяют пролетам моста «дышать», то есть беспрепятственно смещаться при незаметных перемещениях, вызванных температурными условиями. А во время землетрясения шок-трансмиттеры срабатывают и распределяют сейсмическую нагрузку равномерно по опорам», — объяснил технический директор «Института Гипростроймост — Санкт-Петербург» Игорь Колюшев.

Антисейсмическая защита моста была разработана с привлечением специалистов Института физики РАН при подготовке проекта.

18 января на участке моста у острова Тузла установили первые ограждения и мачты освещения.

Строительство Крымского моста началось в 2015 году. Он состоит из двух частей — автомобильной и железнодорожной. Автомобильное движение по мосту должно быть открыто в декабре 2018 года, а железнодорожное — в июне 2019 года.