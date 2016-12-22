Эрдоган назвал условие прекращения операции на севере Сирии

Военная операция «Оливковая ветвь» на севере Сирии прекратится тогда, когда турецкая армия уничтожит курские формирования и достигнет поставленных целей. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает издание Yeni Safak.

«Операция в Африне завершится тогда, когда будут достигнуты поставленные цели, также как это было с операцией «Щит Евфрата», — приводит издание слова Эрдогана.

Ранее Турция впервые официально признала наличие боевых потерь в результате операции. В боях у сирийской границы турецкие войска потеряли одного человека, еще один военнослужащий был ранен.

Операция «Оливковая ветвь» началась 20 января, после нанесения артударов по позициям курдских формирований в районе сирийского города Африн. Удары по курдам продолжает наносить турецкая авиация. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявлял, что целью операции является создание буферной зоны на севере Сирии и уничтожение террористов. Зона должна уходить вглубь Сирии на 30 км. На границе с Сирией турецкие войска сконцентрировали бронетехнику и военные подразделения.