Пять человек пострадали в результате стрельбы на юге Италии

В коммуне Беллона в итальянской провинции Казерта мужчина открыл огонь из дробовика по прохожим с балкона своего дома. В результате пострадали пять человек, мужчина покончил жизнь самоубийством, сообщает газета Repubblica.

Перед тем, как открыть стрельбу, мужчина 1970 года рождения застрелил свою жену и попытался убить дочь, которой удалось спастись. После этого он забаррикадировался в квартире, вышел на балкон и открыл огонь. В распоряжении у него был дробовик и пистолет. Всего он сделал порядка 50 выстрелов. В результате оказались ранены пять человек. В числе пострадавших есть и один из прибывших на место карабинеров.

Убедить стрелка сдаться попытался его отец, однако тот покончил с собой. Как отмечает издание, погибший ранее работал охранником и был сторонником неофашистской партии Forza Nuova.

Накануне, 22 января в школе в Техасе открыл стрельбу один из учеников. В результате оказалась ранена девушка, нападаший арестован.