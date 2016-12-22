Таксист открыл стрельбу по людям в центре Москвы

Стрельба из травматического оружия произошла у станции метро «Маяковская» в ночь на 20 января. Ее устроил таксист, предположительно, недовольный поведением нетрезвых пассажиров

Архивное фото (Фото: Артем Житнев / РИА Новости)

В ночь на 20 января на улице 1-я Тверская-Ямская в центре Москвы в результате конфликта водитель автомобиля открыл стрельбу из травматического оружия по своим оппонентам. Информацию об инциденте подтвердили РБК в пресс-службе столичного главка МВД.

«В ночь с 19 на 20 января в 1:30 на службу «02» поступило сообщение о конфликте по адресу: 1-я Тверская-Ямская, дом 3. Между водителем автомашины и двумя молодыми людьми 1993 и 1994 года рождения произошел конфликт, в ходе которого водитель автомобиля причинил, предположительно из травматического оружия, ранения своим двум оппонентам, после чего с места скрылся», — сообщили в пресс-службе.

В полицейском ведомстве добавили, что молодые люди обращались за помощью в медицинское учреждение. Об их состоянии в пресс-службе столичного главка не сообщили. От подачи письменных заявлений в полицию пострадавшие отказались, как и от каких-либо детальных разъяснений происшедшего, добавил представитель ГУ МВД по Москве. Продолжаются оперативно-разыскные мероприятия, полицейские устанавливают причины конфликта и все его детали, добавили в ведомстве.