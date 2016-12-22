Во Флориде в результате стрельбы пострадали трое подростков

В городе Орландо во Флориде неизвестные открыли стрельбу, в результате которой были ранены трое подростков, сообщает телеканал WFTV 9 со ссылкой на полицию.

Информация об инциденте поступила около 18:00 по местному времени (02:00 мск). Сообщалось, что неизвестные начали стрелять в толпу людей в парке возле одной из школ.

В полиции рассказали, что при стрельбе пострадали три девочки, они были госпитализированы. Данных об их состоянии пока нет. В настоящий момент правоохранительные органы выясняют обстоятельства и причины случившегося.

В ночь на 22 января произошел еще один инцидент со стрельбой. Неизвестные открыли огонь в центре Нью-Йорка, пострадали трое человек. Сейчас правоохранительные органы разыскивают двоих подозреваемых и устанавливают причину происшествия. По словам свидетелей, стрельба произошла в результате конфликта двух человек.