В школе в Техасе ученик открыл стрельбу

В старшей школе в американском городе Итали (штат Техас) ученик открыл стрельбу. Как сообщает телеканал Fox News, в результате инцидента пострадал один человек.

​Ученик открыл огонь около 8 утра по местному времени. Нападавший ранил одну девушку, ее госпитализировали. В настоящее время полиция выясняет причины произошедшего и мотивы стрелка.

«Предполагаемый стрелок — ученик, был арестован», — сказано в сообщении. Кроме того, полиция эвакуировала здание школы.​

В декабре в результате стрельбы в школе в городе Ацтек (штат Нью-Мексико) убиты три человека, более десяти получили ранения. В ноябре 2017 года в результате стрельбы в школе на севере Калифорнии погибли пять человек, включая стрелка.