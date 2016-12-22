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В фонде кампании Навального прокомментировали решение суда о ликвидации
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В фонде кампании Навального прокомментировали решение суда о ликвидации
Политика, 17:57
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В фонде кампании Навального прокомментировали решение суда о ликвидации

В финансировавшем предвыборный штаб Алексея Навального фонде «Пятое время года» назвали решение суда о его ликвидации беспрецедентным. Об этом РБК рассказал юрист фонда Вячеслав Гимади.

«Обычно сначала выносятся предписания [об устранении нарушений] и только потом, если они не выполняются, могут ликвидировать», — сказал юрист после заседания, добавив, что никаких предписаний не было.

Суд ликвидировал фонд кампании Навального по иску Минюста
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Гимади выразил уверенность, что данное решение суда будет отменено либо ЕСПЧ признает его незаконным.

Ранее 22 января Мещанский суд Москвы ликвидировал фонд «Пятое время года».
Ликвидировать фонд компании Навального потребовало Министерство юстиции России. В Минюсте посчитали, что фонд незаконно финансировал аренду помещений для предвыборного штаба Навального в разных городах. Кроме того, в ведомстве заявили, что деньги фонда расходовались нецелевым образом.

После этого фонд «Пятое время года» подал встречный иск к Министерству юстиции, однако Гагаринский суд Москвы его не принял. Пресс-секретарь суда Алена Горбенко пояснила, что акт проверки Минюста, который в фонде попросили признать незаконным, «не является предметом оспаривания в порядке Кодекса административного судопроизводства».

Фонд «Пятое время года» был создан в 2014 году. По данным ЕГРЮЛ, он занимается поддержкой средств массовой информации. Учредителем фонда выступает Дмитрий Крайнев, который также является юристом созданного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией.

Теги: Алексей Навальный , Минюст РФ , Министерство юстиции России , Мещанский районный суд Москвы ...
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