При атаке на отель в Кабуле погибли шесть украинцев

Во время атаки боевиков на отель Intercontinental в афганском Кабуле погибли шесть украинцев. Об этом глава МВД Украины Павел Климкин сообщил на своей странице в Twitter.
«Доложил президенту [Петру Порошенко] о гибели шести граждан Украины в результате нападения на отель в Кабуле. Работаем с правоохранительными органами Афганистана, чтобы выяснить обстоятельства этого террористического акта», — сказал министр. Ранее в консульской службе МИД Украины сообщали об одном погибшем украинце.
Президент Петр Порошенко выразил соболезнования родственникам погибших и поручил правительству предоставить «всю необходимую помощь» семьям украинских граждан, погибших в этой атаке.
Атака на отель произошла 20 января. Ответственность за захват гостиницы взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Талибан». Среди погибших — афганский генконсул Абдулла Вахид Поян, а также гражданин Казахстана. В российском посольстве сообщали, что среди погибших граждан России нет.
Как сообщает телеканал 1TV Afghanistan, в результате атаки пострадали 35 человек. Всего афганские силовики во время антитеррористической операции спасли 126 человек, в том числе более 40 иностранцев.