Порошенко выразил соболезнования семьям погибших в Кабуле украинцев

Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook выразил соболезнования родным погибших при нападении на отель Intercontinental Hotel в Кабуле, в результате которого погибли шесть украинских граждан.

«Шокированный трагической вестью из Афганистана. В результате террористического нападения на отель в Кабуле погибли граждане Украины, сотрудники украинской авиакомпании. Выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших», — написал он.

Порошенко добавил, что поручил Министерству иностранных дел Украины срочно направить украинского консула из Душанбе в Кабул «с целью проведения соответствующих консульских действий». «Также установлен контакт с американскими консульскими сотрудниками, которые находятся на месте теракта в Афганистане», — отметил он.​

Атака на Intercontinental Hotel произошла 20 января. Ответственность за захват отеля взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Талибан». В числе погибших оказалось шесть граждан Украины, афганский генконсул Абдулла Вахид Поян и гражданин Казахстана. В российском посольстве сообщили, что среди погибших граждан России нет.

По данным телеканала 1TV Afghanistan, в результате атаки на гостинице пострадали 35 человек. Всего афганские правоохранители во время антитеррористической операции спасли 126 человек, в том числе свыше 40 иностранцев.